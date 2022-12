ChatGPT, el bot viral que anticipa el futuro de la inteligencia artificial

NurPhoto via Getty Images

ChatGPT es coherente, tiene en cuenta lo hablado previamente en una conversación y es capaz de identificar temas sobre los que es mejor no hablar.

Su inteligencia artificial está alimentada por una enorme muestra de texto extraída de internet, pero la máquina no está conectada a la red en tiempo real y sus “conocimientos” se detienen en teoría en 2021, por lo que no puede comentar, por ejemplo, hechos que se han producido recientemente.