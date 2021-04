La Superliga, tocada antes de arrancar: el City confirma su salida y el Chelsea lo estudia

La nueva Superliga europea nace muy tocada antes de empezar a rodar el balón... si es que nace. El Manchester City ha confirmado su salida del proyecto a última hora del martes. El Chelsea, por su parte, ha filtrado que comienza los trámites legales para hacer lo propio. Ambos eran miembros del núcleo de 12 fundadores y apenas han tardado dos días en cambiar de opinión.

Podrían no ser las únicas bajas. Poco después de ambos movimientos, los jugadores del Liverpool, otro de los 12, han emitido un comunicado difundido por su capitán, Jordan Henderson, para mostrar su rechazo al campeonato. “No nos gusta y no queremos que ocurra. Esta es nuestra posición como colectivo”. “Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto e incondicional. ‘You’ll Never Walk Alone’”, explicó Henderson, haciendo referencia al lema de los ‘reds’. Su postura, no obstante, no es la de la institución, que aún no se ha posicionado oficialmente.