Chenoa cuenta la dura pérdida que ha sufrido: "Hoy brilla una estrella en el cielo"

Hoy brilla una estrella en el cielo. Shirly se fue como siempre dando amor hasta su último respiro. Mi compañera de 16 años de vida. Te quiero por siempre mi amor. Gracias por tanto imposible de resumir. Seguiré hacia adelante con toda la buena energia y todo lo que aprendí contigo. Descansa,sigue jugando y dando alegría allí arriba. Yo te llevo en mi alma y en mi corazón.❤🌹