Chenoa revela los problemas de salud que ha vivido y sus dificultades para ser madre

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES La exconcursante de 'Operación Triunfo' Chenoa.

Chenoa y su pareja, Miguel Sánchez Encinas, se casarán el próximo mes de junio en una de las bodas más esperadas del 2020.

A falta de poco más de medio año para la cita, la extriunfita, mediante Hablemos de nosotras, el nuevo libro de la presentadora de Sálvame (Telecinco) Carlota Corredera, ha hecho varias confesiones sobre sus problemas de salud y los inconvenientes que está teniendo a la hora de ser madre.

En la nueva obra de Corredera, tal y como recogen medios como La Vanguardia o la revista Lecturas, Chenoa ha contado que no solo ha sufrido el “principio de cáncer de útero” que tuvo con 25 años, si no que ha pasado por otras complicaciones. Entre ellas, la cantante y exconcursante de Operación Triunfo, ha hablado de endometriosis y quistes, según informan los citados medios.

“Estoy operada dos veces por laparoscopia”, ha revelado.

Además, también ha explicado que antes le era muy difícil hablar de temas vinculados a la maternidad, ya que estaba su cuerpo no se lo permitía: “Igual si quería, no podía”.

“Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años”, ha concluido en las páginas del libro de Corredera.