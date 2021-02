Chenoa ya no sabe cómo explicar que su relación con Bisbal es historia

La artista, que considera que ha tenido suerte en el amor, también ha hablado sobre su famosa imagen ataviada con un chándal gris, atendiendo a la prensa tras su ruptura. “Cuando vi las imágenes me di pena hasta yo”, contó a Osborne . Chenoa se convirtió entonces en una Jennifer Aniston a la española e, igual que sucede con la actriz y Brad Pitt, media España ha estado pendiente de la posible reconciliación de los triunfitos.

La cantante no pudo contener las lágrimas mientras Bertín ponía imágenes de su prometido en pantalla. Para ella, Encinas es “un ángel”. “Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera”, ha contado visiblemente emocionada.