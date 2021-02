Chequeo a Rusia: así está Putin ante el juicio a Navalny y la oleada de protestas opositoras

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS El líder opositor ruso Alexei Navalny, ante los jueces, durante la vista de esta mañana.

El peso de la economía rusa es mucho menor hoy que hace cinco años; su PIB es de 1,7 billones de euros, inferior al de Brasil o Italia , y su población sigue reduciéndose de forma alarmante, un problema que Putin no logra atajar. Tras las pérdidas de 1.250 millones de euros al día por las restricciones sanitarias que ha arrastrado el país y el estancamiento de unos salarios que antes crecían un 10% cada año, para 2021 se espera una recuperación del 3,5%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Quizá un respiro.

Alexei Navalny , el principal opositor al Gobierno ruso, se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados en un juicio que le puede acabar costando tres años y medio de cárcel -menos 10 meses que ya ha cumplido en arresto domiciliario-. Lo que lo lleva ante la justicia es un viejo caso de blanqueo de capitales y la acusación de haber violado varias veces la libertad condicional. Pero, más allá de su pena particular, el proceso tiene en vilo a Rusia porque viene acompañado de un enorme movimiento popular de apoyo al disidente y de censura al Ejecutivo.

Puede seguir siendo presidente hasta 2024, de acuerdo con una serie de reformas legales que impulsó sin despeinarse el pasado verano. Es lo que determina ahora la Constitución, es legal. Ha dicho públicamente que su idea no es “eternizarse” en el poder, porque no sería bueno para la nación , pero los analistas internacionales insisten en que su plan era seguir moviendo los hilos a base de reformas legales que le permitan perpetuarse en la presidencia hasta pasados los 80 años, esto es, hasta 2036. El proceso se ha quedado a medias en la Duma por la pandemia. “Que nadie dude de la capacidad que tiene de reinventarse. Buscará la fórmula para lograrlo”, señala Ramaekers.

Esa suma de deudas pendientes y desgaste se deja notar en la popularidad de Putin: siempre ha estado por encima del 70%, llegando a un máximo del 83% en tiempos de las guerras de Ucrania y Crimea , y ahora ronda el 60%. “Un dato muy alto, cierto, pero no tanto en quien controla absolutamente todo”, añade.

“Los rusos no viven en la luna. Obviamente, saben que sus derechos están siendo limitados a diario, por más que Putin hable de democracia soberana. Vemos cómo trata a la disidencia, a los oligarcas que pueden hacerle sombra o a los medios de comunicación pero, a cambio, sus últimos 20 años de mandato han sido los de mayor poderío económico y mayor estabilidad y seguridad, en lo interno y en lo externo. Si eso falla, hay grietas y la ciudadanía tiende a pedir cuentas”, constata.

“Putin había prometido para este año incrementar el gasto social, especialmente en sanidad y en educación, y no lo ha hecho. Si tuvo voluntad, la realidad se la ha tumbado. Lo cierto es que los ciudadanos siguen sin tener lo prometido, en un año duro”, añade el politólogo. Destaca que Rusia ha aguantado el tipo, con subidas y bajadas constantes, pero ese “desequilibro” ha generado “inquietud” en una sociedad que sigue apoyando a su líder “siempre que le responda”.

See Gallery

Photo gallery Protestas opositoras contra Putin tras el arresto de Navalny See Gallery

Un portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó la mayor, aunque el vídeo ha recibido más de cien millones de visitas; es una acusación vieja que se ha reflotado y ha dejado un sabor de boca de victoria entre los opositores. Duda sembrada. Al final, la denuncia hizo aguas, pero lo importante, entienden, es mantener la tensión con denuncias y críticas de todo tipo, porque hay elecciones parlamentarias en septiembre y, confían, algo puede cambiar entonces.

De momento, las protestas son amplias y ruidosas, pero el grueso de los rusos está con Putin. Se suman las grandes ciudades, pero no el campo, por ejemplo. Además, la oposición rusa no es una mole unida, sino la suma de muchas sensibilidades, y no todas reconocen a Navalny como su cabeza visible, como el hombre a seguir.

Hay algunos partidos legalizados, opositores más templados que sí tienen reconocimiento en la Cámara, que están descolocados: Gennadi Ziugánov por el Partido Comunista, Serguéi Mirónov por Rusia Justa y Vladímir Zhirinovski por el Partido Liberal-Democrático de Rusia, tienen que decidir qué hacen, si rompen la baraja y se ponen contra Putin y su sistema institucional, el que le permite estar ahí, o si se mantienen alineados con el poder.

Está por ver la fuerza que cobra la calle, la respuesta ciudadana a la violencia policial de estos días y la respuesta del camaleónico Putin, todo un superviviente. Como mínimo, tras décadas de calma, ahora le duele la cabeza un poco más que de costumbre.