Efecto 'Chernobyl': cómo han cambiado las ventas del libro que inspiró la serie de HBO

El fenómeno de Chernobyl, la producción de HBO que cuenta el accidente de 1986 ocurrido en la central nuclear en la ciudad de Prípiat, (Ucrania), continúa imparable.

La aclamada miniserie de cinco capítulos estrenada el pasado 6 de mayo no solo ha devuelto el suceso a la actualidad informativa y ha disparado las visitas a la zona contaminada, sino que también ha relanzado las ventas del libro en el que está basada parte de la historia: Voces de Chernóbil. Crónica del Futuro, de Svetlana Alexiévich.

La ganadora del premio Nobel de Literatura en 2015 publicó el libro de no ficción por primera vez en ruso en 1997. A España no llegó hasta 2002, de la mano de la editorial Siglo XXI de España Editores, pero en aquel momento no tuvo demasiada repercusión y al cabo de un tiempo se eliminó del catálogo. En 2015, el grupo Penguin Random House reeditó la obra de Alexiévich.

Ahora, más de 33 años después del desastre nuclear y 22 desde la primera publicación, la obra de la bielorrusa ha vuelto a ocupar los primeros puestos en las listas de ventas, al menos, en España.

Un interés creciente

Miguel Aguilar, director literario de Debate (Penguin Random House), confirma a El HuffPost que la serie ha reactivado el interés del público por el libro y que en la editorial se ha notado un incremento en las ventas: “Hemos tenido que reimprimir porque hay una demanda importante”.

Desde 2015, se han vendido cerca de 30.000 ejemplares en la edición Debolsillo y unos 7.000 en tapa dura.

Los libreros también confirman esta tendencia

Voces de Chernobyl llegó a las librerías de Fnac España dos meses después de que su autora ganase el Nobel. Ignacio Tolnado, director del departamento de libros, recuerda que en aquel momento “se convirtió en un auténtico éxito de ventas gracias a la repercusión mediática del premio”.

“La hasta entonces prácticamente desconocida escritora en nuestro país ocupó los primeros puestos en las listas de los libros más vendidos ayudada, sin duda, por su magnífica prosa”, afirma.

Tres años y medio después, continúa formando parte de las librerías de Fnac. “Pocos libros aguantan ese tiempo de permanencia en las estanterías”, señala Tolnado, aunque admite que últimamente las ventas ya eran “discretas”: “Unas pocas decenas de ejemplares al mes”.

Esa tendencia ha cambiado de forma notable desde el estreno de la miniserie. “A día de hoy estamos vendiendo algunos cientos de ejemplares a la semana”, afirma Tolnado, que califica el fenómeno como una “buena noticia”.

El incremento de las ventas no solo se está produciendo en Fnac, puesto que desde Amazon también confirman que la demanda del libro ha crecido desde que la plataforma estrenó el primer capítulo, hace ahora poco más de un mes: “Durante la semana del 3 al 9 de junio se vendieron cada día las unidades que antes solían venderse en un mes entero”.

Sin reconocimiento

Y todo esto, sin que el libro ni su autora aparezcan en los títulos de crédito de la producción de HBO, algo que sorprendió mucho a Alexiévich, como reveló en una entrevista publicada este sábado en El País.

“Firmamos un contrato con los productores que les permitía usar entre seis y ocho historias del libro. Pero, además del libro, utilizan también su filosofía, aunque mi nombre no figura. Es muy extraño”, afirmó al diario.