Chiara Ferragni comparte la lección que aprendió tras el peor mes de su vida

La influencer Chiara Ferragni es la envidia de muchas chicas jóvenes. Es guapa, famosa y muy rica. Encima le va bien en el amor. El año pasado se casó (en una celebración por todo lo alto) con el rapero Fedez.

Pero no siempre ha tenido la misma vida de ensueño. La italiana ha compartido una foto de hace tres años en su cuenta de Instagram para hablar de uno de sus peores momentos.

“Quiero compartir contigo una historia. Esta era yo hace tres años, en mayo de 2016. No me sentía nada bien: estaba un poco desconsolada por una relación que no funcionaba, me sentía sola viviendo en Los Ángeles y no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi futuro”.

La influencer explica que hizo esta foto justo antes de una visita al médico que le “asustó mucho”.