China empieza a relajar sus restricciones covid tras las protestas

Ahora se podrá hacer cuarentena en casa (y no en hospitales)

Confusión en Pekín

Además, el gran volumen de pruebas hizo que la reducida capacidad de testeo no diese abasto. “Hice este domingo una cola durante media hora para poder ir a la oficina el lunes, pero el resultado no ha salido a tiempo y no he podido ir”, explicó a Efe una residente.