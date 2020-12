China recomienda a los azafatos de vuelo usar pañales para prevenir el Covid-19

Hispanolistic via Getty Images

Hispanolistic via Getty Images

Polémica en China: la Administración de Aviación Civil del país ha actualizado sus recomendaciones sobre prácticas de higiene en aeronaves y aeropuertos y ahora aconseja a las azafatas y los azafatos que se pongan pañales para trabajar, con el fin de evitar los baños de los aviones, esos espacios tan estrechos, donde se concentra el aire y la higiene no es la mejor, y reducir los contagios por Covid-19.

Según informa la CNN, el documento, titulado Líneas Técnicas para la Prevención y Control de Epidemias para Aerolíneas, Sexta Edición, fue publicado el 25 de noviembre y ahora es cuando los trabajadores lo están conociendo. Por ejemplo, aconseja a la tripulación de cabina en vuelos hacia y desde países de alto riesgo por coronavirus que usen “máscaras médicas, guantes médicos desechables de doble capa, gafas protectoras, sombreros desechables, ropa protectora desechable y cubrezapatos desechables”.

Hasta ahí, razonable, pero luego vienen los pañales...“Se recomienda que los miembros de la tripulación de cabina usen pañales desechables y eviten usar los baños salvo circunstancias especiales para evitar riesgos de infección”, añade.

Ha habido quejas sobre el consejo, ya que hay quien lo entiende como excesivo y quien, por contra, sostiene que debe ser generalizado para tripulación y pasajeros, por idénticos motivos. Cerrar los baños no es posible, por fuerza mayor, señalan las autoridades.

No hay estudios al respecto de contagios en esos habitáculos, pero a priori parece lógico pensar que no son los espacios más seguros. Como recuerda la cadena de noticias norteamericana, en agosto, una mujer que viajaba de Italia a Corea del Sur contrajo coronavirus durante su viaje, y una visita al baño -el único lugar donde no usaba una máscara N95-, fue vista como la posible fuente de su infección.

Claramente, la pandemia obligará a repensar estos espacios tan poco sanos. Por ejemplo, la aerolínea japonesa ANA anunció a principios de este año que estaba probando un prototipo de baño con manos libres. Mientras tanto, Boeing solicitó con éxito una patente sobre un “lavabo autolimpiante” que usaría luz ultravioleta para limpiar el 99,9% de los gérmenes del baño después de cada uso.