El chocolate podría tener los días contados y otras curiosidades sobre este alimento

larus larus / 500px via Getty Images

El chocolate es probablemente el alimento con más amantes del mundo. Seguro que todos conocemos a alguien que se declara ´chocoadicto`, esa persona que asegura no poder vivir sin él.

Cualquier amante del chocolate sabe que todos los 13 de septiembre desde 1955 se celebra el Día Internacional del Chocolate. La fecha elegida no es casual. De hecho, coincide con los cumpleaños de Roald Dahl, autor de la obra ´Charlie y la fábrica de chocolate`, y de Milton Hersheys, el fundador de una de las marcas de chocolates más famosas de Estados Unidos y del mundo: Hershey`s.

Lo que seguramente muchos no saben es que el chocolate tiene también una gran historia detrás. Hay muchas curiosidades en torno a este producto que la mayoría de gente desconoce. Si eres un chocoadicto presta atención. Aquí van algunas de ellas:

Beneficios menos conocidos del chocolate

FreshSplash via Getty Images

Si eres de los que no se resiste a darle un bocado, debes saber que el chocolate negro no produce caries. Aunque casi siempre se han relacionado los problemas bucodentales con un alto consumo de dulces, incluyendo el chocolate, cabe decir que el negro no se incluye en esta lista. La razón es que apenas tiene azúcar, de hecho, algunos estudios afirman que algunos productos químicos presentes en el chocolate puro pueden combatir las bacterias nocivas en la boca.