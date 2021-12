Chris Noth, Mr. Big en 'Sexo en Nueva York', acusado de agresión sexual por dos mujeres

Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big, novio de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, ha sido acusado de agresión sexual por dos mujeres. Ambas se pusieron en contacto con la revista The Hollywood Reporter para denunciar las agresiones después de que Noth volviera a estar de actualidad con la promoción de la secuela de la serie de HBO.

Las mujeres, que han sido identificadas por la publicación con los seudónimos Zoe y Lily para proteger su privacidad, se pusieron en contacto con al revista por separado, en diferentes momentos del año y no se conocen entre ellas.

Zoe reveló a la publicación que el suceso tuvo lugar en 2004 en Los Ángeles cuando ella tenía 22 años y él 49. Eran sus primeros meses en Hollywood y sigue trabajando en la industria del entretenimiento, algo que ha sido un factor para no desvelar el nombre del actor hasta ahora, por miedo.

La mujer cuenta que Noth la llevó a su apartamento después de estar mandándole mensajes de voz durante varios días con al excusa de hablar de un libro. El actor la besó, a lo que Zoe contestó que se iba. Según ella, Noth no solo no la dejó marchar sino que le bajó los pantalones y la parte de abajo del bikini y comenzó a violarla frente a un espejo mientras ella lloraba. Zoe, dolorida, le pidió que parara, pero Noth no lo hizo. Cuando le pidió que al menos se pusiera un condón, se rió.

Por su parte, Lily, periodista de 31 años, cuenta que conoció al intérprete en 2015, cuando tenía 25 años y el intérprete 60. Ella trabajaba como camarera en un club de Nueva York donde estaba Noth, que la invitó a cenar. Lily, gran fan de Sexo en Nueva York, aceptó la invitación halagada. Después de cenar fueron al apartamento del actor, donde él intentó besarla en varias ocasiones, a lo que ella se negó. “Lo siguiente que sé es que se había bajado los pantalones”, recoge el testimonio de la víctima. Acto seguido, Noth comenzó a violarla mientras lloraba, de nuevo frente a un espejo.

The Hollywood Reporter se ha puesto en contacto con Noth, que ha negado las acusaciones y las considera “categóricamente falsas”. El actor insiste que todos los encuentros sexuales que ha tenido han sido con consentimiento mutuo. “Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres”, ha señalado a la publicación.

Estas acusaciones han hecho que salga a la luz el caso de Beverly Johnson. La modelo y el actor fueron pareja durante cinco años en los noventa, y ella lo denunció por amenazarla con desfigurarla, matarla y hacer lo mismo con su perro. El caso ha permanecido enterrado durante años y Noth ha tenido una carrera de éxito.