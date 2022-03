Chris Rock improvisó el chiste por el que Will Smith le atizó en los Oscar

BRIAN SNYDER via REUTERS El momento en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock durante los Oscar 2022.

No estaba en el guión. Chris Rock improvisó la broma sobre el aspecto físico de Jada Pinkett Smith en los Oscar por la que Will Smith se levantó de su asiento y le propinó un sopapo. Así lo ha confirmado Rob Mills, un ejecutivo de ABC (cadena que los emitió) que durante la gala estuvo sentado junto a los productores y el director de la ceremonia, como recoge Variety.

Rock comparó a Pinkett con el personaje de la teniente O’Neil por su cabeza rapada. La actriz, que reaccionó poniendo los ojos en blanco y sin reírle la gracia, padece alopecia y lleva años haciendo un trabajo de aceptación e intentando visibilizarla.

Según Mills, el equipo de producción no se dio cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido hasta que escucharon los gritos de Will Smith: “Comenzamos a darnos cuenta de que aquello era real cuando Chris, quien conoce los límites de los estándares de emisión, dijo ‘Will me acaba de dar una bofetada’. Fue cuando se hizo evidente que no era una broma”.

El ejecutivo señala además que si no hubiera sido en directo, “las cosas se hubieran abordado”, pero el show continuaba. “Obviamente fue algo desafortunado pero no hasta el punto de pensar ’Tenemos que detener todo el espectáculo”. Y ya se sabe, the show must go on.

Otra fuente distinta también confirmó a Variety que el chiste sobre el aspecto físico de Jada Pinkett fue improvisado y no estaba en los teleprompters.

Mills, consciente de que la polémica enturbió la ceremonia, recuerda que hubo grandes momentos en ella que han quedado algo eclipsados, por lo que anima a revisionarla: “Hubo increíbles ganadores y sentimientos”.

Will Smith, que un día después pidió perdón a la Academia y a Chris Rock tras su tibio discurso de agradecimiento del Oscar a Mejor actor—, está a la espera de las “futuras acciones” que tomará la Academia de Hollywood, que no ha aclarado si le arrebatará el Oscar o no, si lo expulsarán de la institución o si el castigo será más leve.