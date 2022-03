Chris Rock rompe su silencio sobre el bofetón de Will Smith: "Estoy procesando esta mierda"

Pinkett Smith fue quien recibió la broma de Rock por la alopecia que lleva sufriendo varios años y que visibilizó, no sin poner en relieve el daño que le producía a su salud mental, en 2018. Rock la comparó con La teniente O’Neill, algo que no sentó nada bien a la actriz. Pero especialmente a Will Smith que, pese a que en un inicio se reía, se levantó y le propinó un guantazo al humorista.