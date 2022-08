Chris Rock responde a las disculpas de Will Smith: "Todo el mundo está intentando ser una víctima"

″¿Qué tal vuestro fin de semana?”, preguntó entonces Rock a los asistentes. “No tengo un montón de mierda que decir sobre lo que pasó, así que si vinieron aquí por eso... Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana”, aclaró antes de nada el cómico, según recogió EFE. “Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa mierda. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”, añadió el humorista antes de hacer su número habitual.

Además de con Rock, Smith —que ha sido vetado en la Academia de Hollywood con 10 años sin poder acudir a los Oscar ni a ningún otro evento organizado por ellos— se disculpó con el público en general y con su mujer Jada Pinkett Smith, principal afectada por el incidente debido a que el chiste de Rock era sobre su alopecia.

“No pensé a cuánta gente estaba dañando en ese momento”, admitió.“No hay parte de mí que piense que esa es la manera correcta de comportarse en ese momento. No hay parte de mí que piense que es la manera óptima de manejar el sentimiento de falta de respeto o insultos”, añadió en el vídeo.

Negó también que su mujer Jada le pidiera intervenir y que lo hizo por su relación personal on Rock. “Lo siento, babe. Quiero decirle que lo siento a mis hijos y a mi familia”, declaró.

“Decepcionar a la gente es mi trauma principal. Odio cuando decepciono a los demás. Me hiere psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen que se tiene de mí”, reconoció ante las preguntas de sus fans. Además aseguró que está trabajando en su arrepentimiento y en reconciliarse consigo mismo. “Soy humano y cometí un error. Intento no pensar en mí como en un trozo de mierda”.