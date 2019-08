Christian Gálvez, en 'shock' al escuchar la versión que un concursante de 'Pasapalabra' hizo de esta canción de los 90

... y aquí la tienes para poder cantarla.

A llegado el momento de decir la verdad

tengo que tener fuerzas para poderte hablar

Espero que no te rías ni rehuyas de mí

cuando te diga que estoy enamorado de ti



Tu piel morena sobre la arena

nadas igual que una sirena

tu pelo suelto moldea el viento

cuando te miro me pongo contento



si miro al horizonte puedo ver

como las olas pelean por

tocar tu piel

y si miro al horizonte puedo ver

como las olas pelean por tocar tu piel



Tu piel morena sobre la arena

nadas igual que una sirena

tu pelo suelto moldea el viento

cuando te miro me pongo contento



Desde mi ventana veo la playa

y estas tumbada en la toalla

quiero que escuches mis sentimientos y

que no ignores lo que te estoy diciendo

como no me pude imaginar

Que algún día se iba a marchar

ahora estoy sentado

aquí en la arena

esperando que algún día

vuelva ella



Tu piel morena sobre la arena

nadas igual que una sirena

tu pelo suelto moldea el viento

cuando te miro me pongo contento

si miro al horizonte puedo ver

como las olas pelean

por tocar tu piel

y si miro al horizonte puedo ver como

las olas pelean por tocar tu piel