El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años como consecuencia del cáncer de colon que padecía desde agosto del 2015, tal y como informaron fuentes familiares en un comunicado.

Las palabras para despedir al artista se sucedieron desde el principio y lo hicieron desde todos los sectores, yendo mucho más allá del mundo de la música. El presentador de Telecinco Christian Gálvez fue uno de los que más emocionó con su homenaje a Donés.

El exconductor de Pasapalabra compartió en su cuenta de Twitter un texto que escribió para el 50 cumpleaños del músico con los títulos de sus canciones. Gálvez reveló que en su día pudo leérselo cara a cara, algo que le hizo muy feliz. “Hoy, quizás, tenga más sentido que nunca. Te echaré de menos, compañero. Esto va por ti”, publicó, junto a una imagen de Donés.

Este es el texto íntegro que escribió Gálvez a Donés:

Cuando la niña Sandra, que no Sara, me pidió hacer un vídeo para tu cumpleaños le contesté:

- Depende.

- ¿De qué depende? - dijo ella - De si quieres un vídeo normal o un vídeo completo incompleto.

Ella, con WhatsApp de póker, me soltó:

- Buenas noticias. Es para Pau Donés. Cumple 50. 50 jarabes. “Yep! Tú mandas”, acerté a decir, aunque en el fondo, mientras me subía el frío por la espalda, miraba a mi alrededor, un metro cuadrado, sólo o bien acompañado, y pensaba: “¿Son ilusinaciones? Necesito tiempo, y el tiempo dura lo que dura el tiempo”.

Sí, lo reconozco, quiero ser poeta, y aunque no suelo compararme y sólo a veces soy dueño de mi silencio, pensé en mandarte algo puro. Pero ambos sabemos que en lo puro no hay futuro. Y yo, que como tú estoy de vuelta de todo, de vuelta de nada, me pinté la cara de azul, ese azul de la tranquilidad y de la paz espiritual, e inicié este viaje de locos. Antes tomé un poco de agua. Agua y sed, serio problema. ¡Sí! ¡A lo loco! ¡Como un pura sangre! El contratiempo es que a veces las palabras se esconden como peces en el agua y en muy pocos momentos sale a escena el don de la oratoria, al menos eso dicen.

Entonces llamo a la Flaca, mi mujer Almudena, y me trae un café. Sí, ya sabes, el café de la morena. “¡Qué bueno, qué bueno!”, grita ella cuando le enseño mi diario personal y lee: “Felicitación a Pau Donés por sus 50 Jarabes”.

De repente, y para enredar, me comenta: “A ver bala perdida, ¿a dónde vas? ¿Este tipo no es aquel que cantaba ‘de los libros no se aprende’? ¡Que le felicite su vecina!”.

Me quedo en silencio. Tiene razón, porque escribo libros. Ojalá pudiera volverme invisible, mientras se escucha su blablabla, o colocarle alas y exclamar: “¡Vuela de aquí!”. Pero no, a mi novia no le gustan las chicas, y yo la quiero a morir. Ya sabes Pau, lo mío no es un amor de todo a 100. Quizá seamos como Romeo y Julieta, que no eran de este planeta.