Christina Rapado, prima de Pilar Rubio: "Conmigo se ha portado como una cerda"

鈥淨uiere dar una imagen perfecta y que no haya ninguna manchita en su imagen鈥, agreg贸.

View this post on Instagram

Tras relatar una supuesta conversaci贸n entre su madre y la de Rubio con el objetivo de que no se la relacionara con la presentadora, afirm贸 que le encantar铆a 鈥渢ener un cara a cara con ella鈥: 鈥淨ue me explique por qu茅 no tiene relaci贸n con su prima, con la que ha vivido toda la infancia鈥