Christofer cuenta la drástica decisión que tomaron Fani y él tras volver juntos

Christofer y Fani, concursantes de La isla de las tentaciones, vuelven a ser pareja tras la ruptura que toda España ha podido ver durante el reality, que tuvo lugar hace seis meses.

Pero, tras el ‘no’ de Rubén a Fani, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y ahora vuelven a estar juntos.

Christofer ha hablado por primera vez en un plató de cómo fue la reconciliación. Lo ha hecho en el programa Viva La Vida de Telecinco, donde su presentadora, Emma García, la ha entrevistado.

Una de las preguntas que la periodista ha hecho al joven concursante es si ha vuelto a ver las imágenes de su participación en el concurso.

En su respuesta, Christofer ha explicado que tanto él como Fani decidieron, una vez juntos de nuevo, no ver el programa. “Me he querido mantener al margen. Si ahora estamos bien, ¿para qué echar más leña al fuego? Yo te he perdonado, para qué envenenarme más”, ha afirmado.

Aun así, poco después ha reconocido que ha terminado viendo la mayoría de las imágenes por la repercusión que ha tenido su historia. Algo que, según ha indicado, no se esperaban en absoluto.

Tampoco creía que fuera a salir su famosa escena corriendo por la playa y gritando aquello de ”¡Estefanía!”.

