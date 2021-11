Christofer toma una decisión y lo que hace Fani enfada a TODO Twitter

En ese momento Christofer se ha derrumbado. ”¿Por qué me has hecho esto? Lo hecho, hecho está”, ha señalado el chileno. “Has tenido la oportunidad de tu vida para demostrar que lo nuestro es verdadero y me lo has vuelto a hacer”, ha añadido.

Pero él no parecía dispuesto a dejarlo todo atrás. “Si has estado preocupada por mí tendrías que haberlo estado desde el primer día”, le ha espetado nada más llegar. Mientras, ella ha señalado ese fue el momento en que se dio cuenta de que lo quería.

Mientras, Fani no ha parado de defenderse: “El hombre de mi vida eres tú y con el que me quiero casar es contigo, no con nadie“. “Me he matado diciendo a todo el mundo que tú no eres así”, le ha reprochado él.

Cuando les han mostrado varias imágenes de Fani con Julián la tensión no ha hecho más que aumentar y tras decirle el chileno que le da vergüenza ella ha contraatacado: “Tú también me das vergüenza en otras cosas y no te lo digo”.

Después de que Fani reconociera haberlo pasado mal Christofer ha reconocido que necesita tiempo. “Estos días he tenido una guerra interna en mí entre mi corazón y mi cabeza y sigo luchando”, ha reconocido.

Hasta que llegó el momento de la gran pregunta y Christofer ha escogido irse solo. “Podría haber sido tan bonito”, se ha lamentado. Pero “no aguanto más”, ha añadido.

“Voy a luchar por ti, te lo voy a demostrar”, ha dicho ella mientras el señalaba que eso es lo que necesitaba desde el principio.

Tras esto, se ha levantado y se ha ido. Lo que no esperaba era lo que ha hecho a continuación Fani. Sin escuchar la pregunta de Barneda se ha levantado al grito de ”¡Christofer para!”.