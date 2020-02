Christofer se pronuncia al fin y explica su situación actual tras 'La isla de las tentaciones': "No ha sido fácil"

Mitele Plus

Mitele Plus Christofer en una entrevista con Sandra Barneda.

Ese grito se ha convertido en viral, algo de lo que él no está muy orgulloso. Christofer ha dado su primera entrevista tras La isla de las tentaciones a Sandra Barneda.

Christofer vio como Estefanía mantenía una relación con otro hombre. Algo que no pudo superar. En una de las hogueras, donde ven qué han hecho sus parejas, el participante se arrancó su micro y empezó a correr por la playa gritando el nombre de su novia y buscando explicaciones.

El televisivo ha asegurado que no ha podido ver el programa después de todo lo que vivió allí: “Me he querido mantener al margen de todo. De cualquier comentario, de cualquier imagen porque para mí no ha sido fácil”.

Además, en cuanto a su estado anímico, ha contado que “ha sido una situación muy difícil” para él. Participar en La isla de las tentaciones era el sueño de Estefanía, aunque ha asegurado que no fue ni “obligado” ni “forzado”.

“Yo soy el primero que si algo tienes tu sueño yo voy contigo, yo te apoyo”, ha añadido.

Sobre la escena del “Estefaníaaaaa”, Christofer no parece muy entusiasmado con las bromas y los memes que han surgido: “España es así. Que se lo toma a mofa y a risa lo de Estefanía. Lo peor de todo es que cuando dicen lo de Estefanía lo enfocan en ella, no lo enfocan en mí, a ese dolor que tuve yo ese día”.