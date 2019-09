Chunta Aragonesista opta por Más País para concurrir el 10-N

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images El líder de Más País, Íñigo Errejón, en la presentación de su candidatura para el 10-N

Chunta Aragonesista, el partido regionalista de izquierda, ha decidido en la tarde de este viernes que concurrirá junto a Más País en las elecciones generales del 10 de noviembre. Otro partido que se suma a la plataforma, tras Equo y Compromís y la dimisión de le Ejecutiva de Podemos Murcia.

El comité del partido ha ratificado la decisión que durante los últimos días había tomado el presidente, José Luis Soro, quien había manifestado su preferencia por la coalición de Íñigo Errejón a pesar de las ofertas de Unidas Podemos.

Fuentes del partido han señalado que “teníamos una propuesta de concurrir junto a Podemos e Izquierda Unida, que agradecemos, pero finalmente la decisión ha sido ir en coalición con Más País, la opción ilusionante, que puede combatir la abstención y formar un Gobierno progresista”, detallan.

Carmelo Asensio encabezará la lista por Zaragoza al Congreso de los Diputados. La intención de la formación aragonesa es plantear esta misma coalición para la circunscripción electoral de Huesca. Si Más País no lo aceptase, CHA se presentaría en solitario. Por contra, han decidido no presentarse en Teruel, “por respeto a la plataforma Teruel Existe para no interferir en su campaña”.

La irrupción de Errejón en el tablero electoral ha avivado las rencillas entre las ejecutivas de Unidas Podemos en Madrid y Zaragoza. El partido de Pablo Iglesias en Aragón ha tratado de forzar a la dirección nacional de la formación a “hacer cambios” para que Pablo Echenique no figure en las listas. El secretario de Acción de Gobierno, y actual diputado morado por Zaragoza en el Congreso era “un auténtico problema” para Chunta.

Podemos no planea relevar a Echenique

No obstante, Unidas Podemos ha manifestado que no planea cambiar las listas e iniciar un nuevo proceso de primarias para elegir candidatos. El propio Echenique divisa una campaña contra él y su partido, y se lanzó corriendo a recordar en Twitter que “Compromís no se alió con Unidas Podemos en las últimas elecciones, En Marea tampoco y Chunta en ninguna cita electoral”.

El partido regionalista evitó presentarse en los comicios del 28 de abril para no dividir más a la izquierda. “Si conseguimos articular esa coalición de centro aragonesista con el partido de Errejón habremos demostrado que, si hay voluntad, se llega a acuerdos”, contó Soro.

Podemos Aragón rechazó el 28-A una alianza a tres con Izquierda Unida y los regionalistas, ya que no había pacto previo para las autonómicas y municipales. Sin embargo, en esta ocasión, han querido ir junto a ellos el 10-N para desarticular a Más País y asegurarse el escaño que en estos momentos ocupa Echenique, el único que consiguió el partido en esta circunscripción y que, con la coalición entre Más País y Chunta está en peligro.