Nunca me ha gustado que me toquen. Bueno, eso no se ajusta totalmente a la realidad. Efectivamente, me agrada el contacto físico. Disfruto de los abrazos, de los besos y de las caricias, siempre y cuando permita, consienta o busque esas liberalidades, pero cuando significan una intromisión en mi intimidad me convierten en un ciego a la fuga.

El metro, según mi experiencia, exalta los ánimos a la gente que palpa por vicio. En más de una ocasión, un usuario de este transporte, al verme caminar por un pasillo o aproximarme a los tornos, me ha agarrado de los hombros para modificar mi rumbo sin preguntarme si necesitaba ayuda ni saludarme de ninguna manera. También, dentro del vagón, alguien se ha acercado a mí, me ha sujetado del brazo y me lo ha elevado hacia la barra de seguridad o me ha colocado en un asiento sin decirme ni Príncipe Pío. Por todo ello, he elaborado una hipótesis simple: Todos los madrileños son sordomudos o adquieren esta discapacidad al sumergirse por la boca del subterráneo.

No obstante, este mal, el que transfigura a las personas ciegas en objetos tangibles, no aqueja a los humanos sólo debajo de la tierra, sino que se agrava en la superficie con cualquier excusa.