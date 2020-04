Un científico español se lleva miles de retuits con este mensaje a Iker Jiménez y Quique San Francisco

“A ver si lo he pillado. Resulta que los referentes informativos sobre el Covid19 son Josema Yuste, Iker Jiménez y Quique San Francisco... todavía nos pasa poco”, ha escrito el experto en un mensaje que en dos días acumula más de 11.400 ‘me gusta’ y 3.200 retuits.

“Parece más bien un mensaje para que los correveidile muevan el rabo. Venga. Te has ganado el whiskas”, ha replicado el científico.

El mensaje de Mulet llega después de que, por ejemplo, Josema Yuste cargase contra la gestión del Gobierno. “No querido presidente, no. No es global, ataca a muchos países del mundo, pero a unos más que a otros”, afirmó y lo justificó citando a Polonia, Hungría, República Checa o Islandia. “No están ni a muchísimo menos a nuestra altura, están muy por debajo en infectados, muertos, etc”, continuó.

“España está en el podio y ahí hay tres: Estados Unidos, Italia y España. Eso es porque no se han hecho las cosas bien”, añadió.

Mientras, Quique San Francisco afirmó que lo ocurrido con la pandemia en España “es vergonzoso porque el Gobierno lo sabía desde enero y autorizó manifestaciones lamentables”.

“Espero que esta situación nos sirva para darnos cuenta del espectro político que nos maneja. Que todos estos sinvergüenzas se vayan”, afirmó.

Por su parte, Iker Jiménez presume de haber sido uno de los primeros en avisar del peligro que suponía el coronavirus. “Muchos amigos han querido mirar para otro lado”, reflexionaba hace unos días en la revista Pronto. “Con el COVID-19 me he sentido como un loco que clama en el desierto, y es muy grave, porque tendría que haber habido cien colegas que contasen en la tele lo mismo que yo, y no ha sido así”, añadía.