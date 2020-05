Científicos cargan contra Pablo Motos por uno de sus monólogos: "¿Por qué dejan que haga el ridículo así?"

PEEEEEERO ¿¿Qué dicees hombrico?? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Anonadada me hallo. NO, NO son verdad las afirmaciones que suelta por esa boca 😫 Solo espero q esta info no llegue a personas (como el presi 🇺🇸) q serían capaces d promover la lobotomía del hemisferio derecho para tratar la depresión 😅😅 pic.twitter.com/KzxpUBJMwN