Castilla y León cierra campaña con el Casado más radical y el PSOE lanzado "a por el cambio"

Sabedor de que el rol de Ciudadanos no podrá ser principal —se movería en una horquilla de 2-5 escaños desde los 12 que hoy conserva—, Igea defiende la posibilidad de pactar con casi todos... aunque ese “todos” no son tantos, porque excluye los extremos (cita a Vox y UP) y excluye, cómo no, a Mañueco aunque no al PP. Desde las filas naranjas se plantea, incluso, un posible pacto a tres siempre y cuando no lo encabezase el presidente castellano y leonés.

“Somos lo que más necesita este país en este momento, un momento en el que la política es un auténtico desastre instalados en el ciclo corto. Porque si ha habido una cosa idiota es acortar la legislatura”, ha proseguido, defendiendo la necesidad de legislaturas “largas”.

Igea ha encontrado también en el cierre de campaña el respaldo de Inés Arrimadas, quien fuera su rival en la batalla por el mando ‘naranja’. Muy dura contra el PP, la presidenta de Ciudadanos ha deseado que el PP reciba “un baño de realidad y el castigo por jugar con Castilla y León”.

UP se ve como el garante de la izquierda