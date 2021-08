Todo lo que puede pasar en el loco cierre del mercado de fichajes

Aurelien Meunier via Getty Images

Mbappé, la gran incógnita

Quedan siete horas para el cierre del mercado de fichajes. LaLiga y millones de aficionados contienen la respiración a la espera de que se confirmen sus mejores deseos... o sus peores pesadillas. Es la locura del fútbol y todo puede pasar hasta las 23:59. O incluso hasta más tarde, vistos los antecedentes.

Los cierres de mercado suelen generar carruseles informativos a veces más interesantes que algunas jornadas de liga y con el pasado del Real Madrid (el fichaje frustrado de David de Gea hace años por llegar el fax fuera de plazo por minutos), cualquiera se confía. Y lo mismo para Barcelona y Atlético de Madrid, con un puente aéreo por el que están a punto de pasar varios de sus pesos pesados.

El Madrid, pendiente de Mbappé y con un fichaje más por anunciar

En el Bernabeu esperan como locos un ‘sí’ del Paris Saint-Germain a su oferta a la desesperada por Kylian Mbappé. El Real Madrid quiere necesita a un galáctico y mejor hoy que en enero. Ni siquiera espera a 2022, cuando el francés quedará libre. Han llegado a ofrecer 200 millones por llevárselo ya, pero para el PSG, club-estado con talonario catarí, el dinero ahora mismo es lo que menos le importa. Dijeron ‘no’ a 160, dijeron ‘no’ a 180... y quedan siete horas. Tic, tac.

Mbappé quiere irse, lleva tiempo dejando clara su voluntad de acabar en el Real Madrid e incluso se negó a renovar un contrato estratosférico en el club francés... pero el domingo marcó dos goles y los celebró con una rabia insólita. Si juega al despiste lo hace estupendamente.

A última hora del lunes, la Cadena SER adelantó que el Madrid tenía hecho otro fichaje. También francés, pero no el deseado delantero, sino el centrocampista Eduardo Camavinga, procedente del Stade Rennais. Solo falta el anuncio oficial, un anuncio que no es el que muchos merengues esperan este martes.

Los intentos de trueque Barça-Atleti

El Barcelona mira de reojo al PSG, donde Mbappé ahora mismo es compañero de Leo Messi. Tras la salida del argentino, los culés se han quedado sin su referente y les preocupa que el Madrid consiga a la que sería la gran estrella de LaLiga. Sin su líder durante 15 años, con una deuda millonaria y un serio problema de financiación, el equipo blaugrana busca reforzarse como sea y su objetivo es el Atlético de Madrid.

En el Camp Nou quieren un trueque Joao Felix-Antoine Griezmann, pero el Atleti ha dicho que no a la salida del portugués. Y menos, gratis. Los rojiblancos quieren la vuelta de Griezmann; lo desea el ‘Cholo Simeone’, pero no a cualquier precio.

El Barça necesita liberar espacio salarial y el contrato del galo no es lo más recomendable en una situación crítica. La operación salida forzosa en Can Barça también afecta a nombres como Ilaix, Pjanic o Emerson... Tal es la situación que varios jugadores se han bajado el sueldo para que el club pueda inscribir a los últimos fichajes. Lo hizo Piqué y ahora lo han hecho Jordi Alba y Sergio Busquets, como adelanta la SER. Todo sea por aliviar algo la situación de las arcas.

Por el lado atlético saben que ‘regalar’ su crack al rival no es una opción, ni siquiera por un año. Aprendieron que no es buena idea, visto el éxito de Luis Suárez, llegado a coste cero desde un Barcelona que ya no le quería. Hay otra opción de ‘puente aéreo’: el trueque Saúl-Griezmann, que ya parecía cercano en julio. También aquí suena el reloj. Tic, tac.