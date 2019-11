Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y una de las políticas que más poder acaparó en el Partido Popular, ha estado este jueves en el plató de Sálvame.

La expolítica ha acudido para llevarle a Carlota Corredera, presentadora del popular espacio televisivo de Telecinco, su nuevo libro, en el que ella es una de las protagonistas.

La presentadora se ha llevado una sorpresa al ver allí a Cifuentes, que tras su dimisión se ha prodigado muy poco por los medios de comunicación.

En pleno directo, Kiko Hernández le ha hecho una propuesta que nadie esperaba. En Sálvame, los lunes y los miércoles el presentador de la primera hora, la llamada Limón, el presentador es rotativo.

“Nos gustaría que tanto el lunes que viene o el miércoles tú seas la presentadora de Sálvame Limón”, le ha propuesto Hernández a petición de la dirección del programa.

“Esto es lo que viene siendo una encerrona de toda la vida”, ha respondido Cifuentes. “Ya lo hablaremos. No es cuestión de pensarlo. Yo ahora estoy viajando. De hecho he tenido que cambiar un viaje que tenía y no sé si voy a poder. Pero en un futuro...”, ha respondido Cifuentes.

Para despedirse, ha querido mandar un rotundo mensaje sobre el programa: “Yo veo Sálvame. Me divierto muchísimo. Hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así”.