Cifuentes: "No me gusta la política que se está haciendo, no me gusta la clase política en general"

“Ahora he recuperado mi vida, en el último año he podido volver a tener fines de semana, poder salir a comer, ir al cine, las cosas que no hacía”, amplía Cifuentes. Y sostiene: “No me lo planteo ni por asomo. No me gusta la política que se está haciendo. No me gusta la clase política en general, en política por desgracia hay demasiada mala gente”. Lo tiene claro: en su vida quiere rodearse de “buena gente y no de malas personas”.

Una salida abrupta por el escándalo del máster y del vídeo de las cremas. “Del máster no voy a hablar mucho, espero que el juicio sea antes lo antes posible. Confío en la Justicia y salir absuelta. Estoy convencida de que es lo que va a pasar, se han hecho acusaciones falsas”, pronostica.

Recuerda que entonces fueron “días y días y semanas y semanas, por la mañana, tarde y mediodía, un escrache mediático”. “Hay que esperar a los tribunales. Cuando consiga pasar este calvario judicial, posiblemente pueda contar muchas más cosas que la prudencia me dice que ahora no debo contar”, lanza.

“Tengo muy claro que lo que me ocurrió fue algo preparado, con la finalidad de echarme de la política. Y otra finalidad: la destrucción personal. Hubo un componente de venganza”, remata. Toda una declaración de intenciones: “Me echaron de la política, pero he recuperado mi vida. Estoy fuerte y soy una persona feliz”.

Una nueva vida, en la que se ha comprado una bicicleta estática que ha usado poco. Ya en Madrid pronto se alcanzará la fase 1. Y cuando todo esto acabe, a ella le apetece mucho salir con amigos a andar por sus rutas preferidas: Casa de Campo, Madrid Río, Parque del Oeste y la Dehesa de la Villa.