Cinco chollos de Amazon para este lunes

Hemos peinado las ofertas de Amazon para este lunes y hemos elegido cinco de las mejores opciones que hemos encontrado.

Recuerda que algunas son ofertas por tiempo limitado así que no esperes mucho para hacerte con ellas si te gustan.

Son estas:

Sus 2.500 frigorías son suficientes para enfriar una habitación de hasta 90 metros cuadrados, así que es una opción perfecta para poder disfrutar de tu salón o para poder dormir por la noche en tu cuarto. Este dispositivo llega además con un sistema para evitar el reflujo de humedad y cuenta con dos funciones muy útiles: solo ventilador y deshumidificación. Antes costaba 400 euros.

Cómpralo por 284,90 euros

Más relevante que el descuento, que te permitirá ahorrarte unos 3 euros, es la utiidad de este organizador que promete acabar de una vez por todas con los quebraderos de cabeza ante los viajes. Está construido en material impermeable y resistente y permite crear dos compartimentos grandes o un compartimento grande y dos pequeños. Tiene, además, bolsillos y elementos de fijación y seguridad. Además, es plegable y fácil de guardar.

Cómpralo por 17,84 euros

Para aquellos que están hartos de ver cómo su mascota lo pasa mal con el calor, llega esta alfombra autorefrigerada (no necesita agua ni estar en el congelador). En tres tamaños para adaptarse a la talla de tu perro o tu gato, este tapete fresco es útil tanto en casa como de vacaciones en la playa o de excursión. Además, es fácil de limpiar y puedes usarlo para otras cosas, como alfombrilla para hacer ejercicio o refrigerador de tu ordenador portátil.

Cómpralo por 16,99 euros

Uno de los mejores chollos con los que nos hemos cruzado:casi 300 euros de ahorro para renovar tu ordenador con un portátil muy bien equipado: procesador Intel i7, 8 GB de RAM y un tera de disco duro. Rendimiento de alta calidad, una batería con hasta 6 horas de duración y un precio imbatible.

Cómpralo por 619,95 euros

No es una oferta, pero cuesta solo 19 euros y es lo más vendido en su categoría. Será seguramente por su tamaño (más de dos metros para estar a tus anchas), por su sistema de anclajes para que no se mueva, por la facilidad para guardarlo en una bolsa que no ocupa nada o, sobre todo, por su tejido antiarena que va hacer tu vida en la playa mucho más fácil.

Cómprala por 18,99 euros