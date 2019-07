Cinco compras (y un bonus track) que necesitas para pasar un verano calentito

El 70% de las personan que se masturban lo hacen utilizando juguetes sexuales. Lo dicen lo datos del estudio que la marca de juguetería erótica de alta gama LELO publicó el pasado febrero. Si eres uno de ellos, es posible que ya conozcas las bondades de los productos de esta firma sueca y quizás hasta tengas alguno en tu mesilla de noche.

Si nunca te has decidido a probar uno, ya sea por desconocimiento o reparo, quizás comprarlo online sea una buena opción. Aprovechando el Amazon Prime Day, LELO ha lanzado unos más que apetecibles descuentos que durarán hasta el 21 de julio.

Para hacerte el trabajo más fácil hemos buceado en la web para encontrar las ofertas más jugosas y para todos los gustos.

Si buscas que tus orgasmos alcancen otra dimensión

Sona es el súper ventas de LELO. Un succionador de clítoris que acumula buenas críticas, tiene ocho modos de vibración de ondas sónicas diferentes y es sumergible. Quien lo probó no vuelve atrás. Cómpralo por 51,75 euros.

Si quieres experimentar en pareja

Si buscas escapar de la rutina Tiani puede ser tu mejor amigo. Y si sois de los que experimentáis continuamente es posible que ya le hayáis echado un ojo. Este regalo de la tecnología viene con un mando a distancia con el que se controla el juguete para dar rienda suelta al juego. Cómpralo por 111,41 euros.

Si buscas un orgasmo “arrollador”

¿Un estimulador del clítoris o del punto G?¿Por qué elegir cuando peudes tener los dos? El Ina Wave ofrece sensaciones de placer tanto en el exterior como en el exterior de tu cuerpo e introduce un movimiento para estimular el punto G que promete dejarte con los ojos en blanco. Cómpralo por 123,50 euros.

Si piensas que los juguetes también son para hombres

Pino tiene diez modos de vibración y es sumergible, así que no te aburrirás nunca. Úsalo solo o en pareja y convéncete de que no los juguetes eróticos no son solo par mujeres. Cómpralo por 84,50 euros.

Si quieres llevarte tu juguete a cualquier parte

Es pequeño y fácil de usar, así que puedes metértelo en bolso como un accesorio más y pasarlo por la seguridad del aeropuerto sin miedo a que te hagan preguntas odiosas. Además, este estimulador de clítoris es totalmente sumergible, así que también te lo puedes llevar a la bañera. Cómpralo por 90, 30 euros.

BONUS: Siempre con protección

Da igual cómo te guste practicar sexo, lo único que no entiende de gustos es que siempre hay que hacerlo con protección. Estos preservativos se están posicionando como los más resistentes del mercado, eso sí, sin perder la sensibilidad. Puedes aprovechar y hacerte con este pack de doce. Cómpralos por 19,90 euros.