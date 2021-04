Hasta cinco comunidades se niegan a aplicar la nueva ley sobre mascarillas

Canarias, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña dicen no, por ahora, a la aplicación de la nueva y polémica norma sobre el uso de mascarillas, que obliga a ponérsela en espacios como la playa o el monte incluso cuando se pueda respetar la distancia de seguridad con otras personas.

El compromiso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de estudiar “una enmienda técnica” que matice lo ya publicado en el BOE en “casos concretos” al aire libre ha hecho que la norma, que entró en vigor ayer por la mañana, haya entrado en la práctica en un periodo de cuarentena, de espera, hasta ver qué decide la mesa técnica pactada con las regiones para afinar el articulado para prevenir el coronavirus. Y a ese limbo se agarran varias regiones, estas cinco por ahora, para actuar de manera diferente.

Por ahora, las que han dado el paso son zonas especialmente turísticas, que veían en la Semana Santa una oportunidad para despegar económicamente en plena crisis sanitaria.

Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia o la Comunidad Valenciana se han mostrado abiertamente partidarias de mantener sus normativas regionales en vigor hasta que Sanidad enmiende la norma estatal. Así, durante la Semana Santa no expedirán sanciones, que pueden alcanzar los 100 euros por no llevar mascarilla, si se mantiene una distancia mínima entre no convivientes, en los baños de mar y cuando se toma el sol tumbado.

Desde que se conoció la nueva norma, no son pocas las regiones, de todo color político, que han mostrado su malestar por varias cosas, empezando por la “imprecisión” de algunas obligaciones y la falta de informes científicos que las avalen. ¿Es lo mismo tumbarse en la playa y no interactuar con nadie? ¿O un paseo solitario? ¿En qué actividades sí sería sanitariamente esencial llevar mascarilla? ¿Qué pasa con los deportes? ¿Y por qué hay tantas dudas sobre lo que se debe hacer en interiores, cuando se encuentren personas de distintos núcleos de convivencia?

Así están las cosas ahora mismo en las regiones que prefieren mantener su normativa, hasta que haya algo más claro.

Galicia

La Xunta de Galicia ha decidido que mantiene la normativa autonómica mientras no se aclara la estatal. Defienden que el uso de la mascarilla siga sin ser obligatorio tanto para bañarse como para permanecer tumbado. Como prevalece la normativa gallega, la mascarilla es exigible durante la realización de la práctica deportiva individual al aire libre.

Cataluña

El Govern de la Generalitat pedía el miércoles no confundir a la ciudadanía con la normativa de las mascarillas en relación a la ley de ‘nueva normalidad’. De cara a Semana Santa, en Cataluña será de uso obligado en espacios abiertos siempre que no sea “incompatible” con la actividad que se quiere llevar a cabo, como bañarse en la playa.

Comunidad Valenciana

La Comunitat Valenciana piensa hacer aportaciones a la ‘Ley de Nueva Normalidad’ para que se regule el uso de la mascarilla en los espacios de playas. Está en su intención proponer ir a la playa sin mascarilla, “porque es un espacio seguro”, pero con condiciones, como el respeto a la distancia y la relación con convivientes, ha explicado el presidente Ximo Puig.

Canarias

El Gobierno de Canarias entiende que la nueva normativa sobre el uso de mascarilla en espacios públicos no altera las excepciones de cada comunidad autónoma, que en el caso de las islas amparan a quien se la quite para tomar el sol en la playa si está en su toalla y las personas que le rodean se encuentran a distancia de seguridad.

Baleares

El uso de la mascarilla no será obligatorio en las playas de Baleares siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol. Así lo ha manifestado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha explicado que Baleares seguirá manteniendo esta norma, acordada en noviembre en Consell de Govern y a través de un mandato de la presidencia. Sin embargo, la mascarilla sí se deberá llevar si se está en la playa en una reunión, como máximo de seis personas, con otro grupo de convivencia.