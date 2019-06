Cinco detenidos por el ataque homófobo a una pareja de mujeres en Londres

“Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo. No me da miedo aparecer públicamente como ‘queer’. Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho”, ha declarado Chris a la cadena BBC. Su pareja, Geymonat, extendió la razón del ataque a un caso de violencia machista. “No ocurrió solo porque somos mujeres en una cita. Es porque somos mujeres”, indicó.

El ataque, que ha consternado a la opinión pública tras la aparición el viernes de la imagen de ambas, ha recibido la condena tanto de la primera ministra del país, Theresa May, y del líder de la oposición, Jeremy Corbyn.