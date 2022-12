Cinco errores que debes evitar la primera vez que viajes a Lisboa

Alexander Spatari via Getty Images

Quizás estás pensando en viajar a Lisboa , la capital del vecino Portugal , para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, no tienes en mente un mal plan. Esta urbe, que según la mitología fue fundada por el mismísimo Ulises, cuenta con algunos de los barrios, calles y monumentos más emblemáticos de Europa .

1. Si llegas en avión, pilla el metro

Si has decidido ir en avión y crees que la mejor manera de llegar al centro de Lisboa es en taxi... STOP. Puede sonar tentador, sobre todo si se viaja con una buena cantidad de bultos. Sin embargo, en la era de las aerolíneas de bajo coste, si has decidido viajar solo con una maleta pequeña o un bolso de mano, tienes una opción económica y muy cercana al aeropuerto: el metro.

2. El pan y la mantequilla se pagan

Pero ojo, no son de regalo, se pagan. Cuando te traigan la cuenta podrás comprobar que te los han cobrado. Si no quieres encontrarte con esa sorpresa desagradable que te amargue la comida, es mejor que no lo toques y pidas que lo retiren. Aunque ahora que ya sabes que lo cobran, nosotros te recomendamos que te des el homenaje, porque merece la pena.