Un texto en el que la familia, pero, sobre todo, la madre, tienen un rol principal. Ponerle con mucha gracia, los pies en la tierra y señalar esas cosas que, sin ser vergonzantes, se ocultan por no se sabe qué extraño pudor. A la vez que reclama que a ella y a la familia les deje en paz. Que no los saque. Que siempre va a ver sus obras con temor por lo que pueda contar de ellos y por el dolor que pueda conocer de su hijo, pues como madre que es, no le gusta ver sufrir a su hijo. Y no puede dejar de compararlo con los amigos de este, esos sí que saben triunfar y divertirse.