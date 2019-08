La app creada por cinco menores madrileñas para las mujeres a raíz del caso de Laura Luelmo

Desde las niñas de Alcasser o Marta del Castillo hasta Laura Luelmo o Diana Quer... Es un hecho que caminar solas por la calle es un peligro para las mujeres. No hacen más que salir a la luz pública casos de violencia sexual y agresiones en grupo cuyas víctimas llegan a ser incluso menores de edad. Pero al mismo tiempo, las nuevas generaciones llegan cada vez más concienciadas contra el machismo y la violencia de género y reclaman que se eduque a los hombres y se deje de culpabilizar a las mujeres por su estado de embriaguez, su comportamiento o su forma de vestir.

Esta es la reflexión que hacen Paula, Lucía, Lucía Fernández, Nuria y Sandra. Cinco jóvenes de 15 y 16 años que, con ayuda de dos mentores de la Universidad Carlos III, han creado la app When & Where. ”La aplicación detecta anomalías cuando vas andando o corriendo y obtiene tu ubicación a tiempo real. Si te paras o no te estás acercando a tu destino te manda una alerta y en caso de emergencia avisa al contacto que tengas establecido”, cuentan Paula.

El proyecto les ha llevado a la final del concurso Technovation Challenge, un evento que impulsa a las mujeres en la tecnología.

La idea surgió a raíz del caso de Laura Luelmo

“Se nos ocurrió a raíz del caso de Laura Luelmo”, cuenta Nuria, “pero no sólo ese, hay muchos más”. De esta manera se “concienciaron” de la “gravedad del problema”: vieron la oportunidad de buscar algún tipo de solución.