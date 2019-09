Cuatro planes para desconectar de la rutina

Pues ni una ni otra. No te dejes llevar por la vagancia, pero tampoco te vuelvas loco a decir sí a todos los planes. Lo mejor es poner en práctica el estilo de vida slow-life , que busca reconectar y sentirse bien con uno mismo.

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina y de obligaciones, pero también es el mes de los reencuentros, de volver a empezar y de los buenos propósitos. Cuando llega este mes es difícil no caer en la tentación de o bien no hacer nada porque te sientes agotado todo el rato, o por el contrario hacer planes y más planes y decir sí a todo.

Curso nuevos, sabores nuevos. Tener restaurantes de referencia es importante, pero probar nuevas ofertas culinarias puede ser una buena opción para salirte de la norma. Además es una buena oportunidad para no venirte abajo con las obligaciones y quedar con tus amigos alrededor de un buena mesa.

¿Intentas salir a correr cada vez que termina el verano y no lo soportas? No te preocupes, hay miles de deportes que puedes practicar para mantenerte en forma que no tienen nada que ver con el running. Si quieres además desconectar mentalmente, prueba con yoga o pilates.