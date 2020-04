Cine de coproducción para el confinamiento

Un sistema el de coproducción, que tenía sus peculiaridades, y sus trampas, como los productores que montaban oficina en el exterior y se auto-coproducían, o acreditar a técnicos de alguno de los países en la película, que en realidad no habían trabajado en la misma, para cubrir las cuotas. Y luego estaban los permisos de rodaje, que los daba el Ministerio de Información y Turismo, donde había que presentar copia del proyecto, mientras otra copia iba al Sindicato Nacional del Espectáculo, donde si se querían pasar todas las “trabas”, debían asignar papel a determinados actores, que no eran si no los vocales en la organización sindical vertical. Si se repasa los equipos de aquellas coproducciones, y también de los rodajes extranjeros en España, ciertos nombres españoles se repiten en todas las películas. Aún las actrices y actores españoles no habían conquistado los necesarios derechos que reivindicarían en su famosa y convulsa huelga de 1975.

Y de todo aquello, Madrid, ciudad y actual comunidad, fue testigo y decorado, en aquellas películas ambientadas en la Normandía belicosa, en el lejano oeste, o en un castillo remoto de los Cárpatos. En cualquier caso, el sistema de coproducción, vigente con ciertas diferencias, dio lugar a que España fuese la productora de películas tan memorables como Campanadas a medianoche o La muerte tenía un precio. Shakespeare y el far west, españolizados. Ya sólo por la curiosidad que generan, y por lo entretenidas que son, todas aquellas películas merecen ser recuperadas estos días de confinamiento.