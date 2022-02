De C. Tangana a 'Las leyes de la frontera': lo quinqui está de moda

No solo en el cine, la cultura de barrio también se refleja en videoclips y canciones de los artistas del género urbano que tan en boga está en España. Ejemplo de ellos son C. Tangana y su estética en videoclips como Tocarte o Bien Duro e incluso Rosalía y su Malamente.

Esta diferencia es clara también entre la obra de Monzón, que ha contado con actores reales, no con personas de la calle como Eloy de la Iglesia. “Espero que ganen un Goya y esta vez los protagonistas podrán recogerlo y no estarán presos como el protagonista de Deprisa, Deprisa, que no pudo recoger el Oso de Oro en Berlín al ser sorprendido atracando un banco”, explica Poochyeeh.