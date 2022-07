Cines de barrio, 60 ejemplares en peligro de extinción

“Era un taburete de tres patas desiguales”. Los dos que cierran esta semana se sostenían en el Goya. En febrero de 2020 se amplió el uso de ese edificio a otras actividades, lo que para Escudero ya supuso “la sentencia de muerte a los tres cines”. Tras el cierre por el confinamiento ya no se volvió a abrir y dejó así de apoyar a los otros dos. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de la capital sostienen que fue el propietario del local quien solicitó ese cambio de uso de cultural a recreativo que empezó a tramitarse en 2018, y que de acuerdo a la normativa urbanística “no se puede no aprobar”. Además, desde el consistorio recuerdan que el pasado junio se aprobó una subvención anual para exhibidores de cine de 544.000 euros, de los cuales 408.000 se destinarán a locales independientes, y el resto a salas ubicadas en centros comerciales.

Escudero lamenta que su empresa no pueda absorber a los “magníficos trabajadores” de los espacios que cierran, para quienes tiene palabras de agradecimiento por su profesionalidad hasta el final y su comprensión al darles una noticia que ya intuían. Pero tras dos años acumulando importantes pérdidas, y dado que “la propiedad tampoco estaba por la labor”, asegura que no había otra opción.

Pero las dos salas madrileñas son solo las dos últimas gotas de un chorro que lleva décadas cayendo, y que se ha cebado particularmente en pequeñas y medianas ciudades. En España en 1980 había casi 4.100 lugares donde ver cine. Hoy hay 732, con un total de con 2.468 salas, de acuerdo al último informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Y los datos pueden considerarse positivos para el sector en general, ya que suponen una recuperación del bache de la pandemia y marcan un tope que no se superaba desde 2014. Aunque también ofrecen un dato que hace no tanto hubiera resultado inimaginable: uno de cada tres españoles vive en un municipio en el que no hay ningún cine.

Lugares de encuentro

No, no hay una crisis general en las salas de cine en España. Pero si miramos cuáles fueron las películas más taquilleras el año pasado (Spider-Man: No Way Home, Fast & Furious 9, Venom 2: Habrá Matanza, A todo tren. Destino Asturias), podemos entrever que quien tiene problemas son los exhibidores que apuestan por un cine diferente al de las grandes producciones.