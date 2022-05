Adultos que se hicieron la cirugía estética de adolescentes desvelan de qué se arrepienten

Dulce Candy Ruiz, una influencer de 34 años de Los Ángeles, también se arrepiente de la rinoplastia que se hizo cuando era más joven.

Ruiz luchó con problemas de dismorfia corporal desde que tenía 8 años, pero su nariz nunca fue uno de sus complejos. Nadie había hecho nunca ningún comentario sobre ella, y ella también pensaba que estaba bien. Pero al ver en las redes sociales una foto de nariz “perfecta” tras otra, Ruiz empezó a cuestionarse su propio rostro.

“Mi cirugía de nariz me hizo sentir peor porque me di cuenta, años después, de que había cometido un gran error”, comenta. “Tomé la decisión drástica de cambiar un rasgo que forma parte de todos los hombres y mujeres de mi familia materna”.

En su popular canal de YouTube, Ruiz comparte sus sentimientos hacia las cirugías plásticas con la esperanza de que las jóvenes se lo tomen como advertencia.

“Lo último que quiero es que una chica se opere porque no se quiere a sí misma”, explica en un vídeo de YouTube. “A mí me pasó eso con mi rinoplastia. Me estropeé la nariz intentando ‘arreglar’ algo que no estaba roto”.

La cirugía de Ruiz fue hace más de diez años, cuando Instagram aún era relativamente nuevo. Los imposibles cánones de belleza de la generación de Ruiz no tienen nada que ver con la cara de Instagram (¿te has fijado en que muchas influencers tienen exactamente los mismos rasgos que una Kardashian? Pues eso es la cara de Instagram) y los ideales impuestos a la generación Z en la actualidad.