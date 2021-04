Nuevo lío con el CIS: ¿se ha equivocado Tezanos y debería haberle dado mayoría absoluta a la izquierda?

No hay barómetro sin polémica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y esta vez toca con el preelectoral del 4-M. El organismo dirigido por José Félix Tezanos hace la siguiente radiografía: el PP ganaría de forma holgada (con 59 escaños) pero el bloque de las derechas se quedaría en 68 (sumando los 9 de Vox, Cs no lograría entrar), lo que llevaría a un empate con las izquierdas (68 escaños sumando PSOE, UP y Más País).

Estos datos no le cuadran a expertos en proyecciones electorales. Lo ha advertido primero Paco Camas, investigador de Metroscopia, en su cuenta de Twitter. Según sus cálculos, en base a los datos del CIS, la proyección debería dar mayoría absoluta a la izquierda (70) frente a la derecha (66). En concreto, este es el resultado en número de parlamentarios que debería haber: PP (58), PSOE (37), Más Madrid (21), UP (12) y Vox (8).

En cambio, el CIS hace esta proyección por partidos: PP (59), PSOE (38), Más Madrid (20), UP (10) y Vox (9).