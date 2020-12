Solo un tercio de los españoles se pondría la vacuna del coronavirus en cuanto esté

Kmatta via Getty Images

El 32% de los españoles, es decir, aproximadamente un tercio, estaría dispuesto a ponerse la vacuna “inmediatamente”, según esté disponible, según los datos del segundo barómetro especial sobre el coronavirus que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este viernes.

Por contra, el 55,2% de los encuestados preferiría esperar a conocer los posibles efectos secundarios de ésta. Un 8,4% responde que no estaría dispuesto a vacunarse en ningún caso y un 3,8% o no sabe o no contesta.