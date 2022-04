David Simon regresa a las calles de Baltimore 20 años después de 'The Wire'

Veinte años después de The Wire , David Simon regresa al género policíaco y a la ciudad de Baltimore en La ciudad es nuestra, una serie basada en hechos reales que retrata el auge y la corrupción de un cuerpo policial de elite dedicado a incautar armas y a barrer la violencia de las calles.

Al igual que The Wire, la nueva serie -se estrenará en HBO Max el próximo martes 26 de abril (el lunes en Estados Unidos)- se basa en una investigación periodística del Baltimore Sun, en este caso del periodista Justin Fenton, y cuenta de nuevo con George Pelecanos como coguionista y coproductor además de algunos actores de aquel elenco.

Bernthal, que interpreta al sargento Jenkins, es conocido por sus trabajos en series como The Walking Dead y The Punisher. En el reparto principal está también Jamie Hector, que interpretó al capo de la droga Marlo Stanfield en The Wire y aquí es Sean M. Suiter, detective implicado en el caso.