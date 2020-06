Ciudadanos decidirá apoyar o no los presupuestos solo pensando "en la salida de la crisis"

Europa Press News via Getty Images Edmundo Bal, de Ciudadanos, el 27 de mayo de 2020 en el Congreso (Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)

El coportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que este partido decidirá apoyar o no los presupuestos que presente el Gobierno de Pedro Sánchez “en función de que sean unas cuentas responsables y sensatas, y pensando únicamente en la salida de la crisis económica, que se vaticina espeluznante”.



“Sánchez tiene la obligación de elaborar unos presupuestos que busquen el consenso entre todos los partidos, incluido el PP”, ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi, aunque ha precisado que este asunto “queda lejos, no está aún encima de la mesa y depende de muchas variables, como la ayuda que pueda venir de la UE”.



Sobre la posible coincidencia de voto con PNV y ERC en el apoyo a esas cuentas, al igual que coincidieron en el respaldo a la prórroga del estado de alarma, Bal ha destacado que Cs no es socio del actual Gobierno español —“no nos gusta, no nos fiamos y no es bueno para España”, ha dicho— , pero adopta sus decisiones “pensando en qué es imprescindible para España”.