"TelePSOE": Ciudadanos carga contra TVE por una charla feminista en 'OT 2020'

En un momento de la conversación, Pacheco citó el feminismo liberal “al que se sumaron partidos como Ciudadanos o la Botín, que hablan de ese feminismo del 1%”. “A mí no me interesa nada un feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias o directivas y para que ello ocurra voy a estar explotando a mujeres más vulnerables para que cuiden de esos niños”, sentenció la periodista.

Cantó se sumó con un “todo lo que toca el Sanchismo se pudre”, mientras que Girauta escribió junto al hashtag #CierreTVE: “Los coprófagos son muy libres de ver OT, pero yo no tengo por qué pagar su perversión con mis impuestos. Si la TV pública no va a ser nunca neutral, como parece, mejor no tener TV pública”.