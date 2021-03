Ciudadanos denuncia que uno de sus diputados ha fichado por el PP sin dejar el acta

Los exdiputados de Ciudadanos Sergio Brabezo y Marta Marbán irán en la lista de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes ‘populares’ a Europa Press.

Tanto Brabezo como Marbán han dado el paso de afiliarse al Partido Popular y ocuparán, respectivamente, los puestos 42 y 44 de la lista electoral de la actual presidenta regional.

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran a El HuffPost que uno de ellos, Brabezo, ha fichado por el equipo de Ayuso “sin dejar el acta de Cs”. “No ha renunciado y sigue en la Diputación Permanente, así que sigue cobrando”, se quejan.

“Toni Cantó por lo menos ha dejado el acta en Valencia”, agregan estas mismas fuentes en referencia a quien fue portavoz del partido en Les Corts Valencianas, que irá de número cinco en la lista de Ayuso.

Brabezo ha manifestado en declaraciones recogidas por Europa Press que quiere “colaborar con un proyecto que defiende la libertad, con gente que no te pregunta de dónde vienes, sino qué puedes aportar a la sociedad madrileña”. “Mi anterior partido olvidó los principios y valores que defendía originalmente y que hoy solo defiende el Partido Popular”, ha apostillado.

Brabezo anunció hace once días que se daba de baja como afiliado de Ciudadanos ante “la deriva insensata” del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

“Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido”, manifestó en una carta publicada en sus redes sociales. Además, desveló que había sido presionado para firmar una moción de censura contra Ayuso.