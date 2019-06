Ciudadanos descarta apoyar a Carmena y apuesta por pactar con el PP y la ultraderecha

La ahora alcaldesa en funciones ganó las elecciones municipales del pasado domingo con su nueva plataforma, Más Madrid (19 escaños), pero la suma de los ediles del PP (15), Ciudadanos (11) y Vox (4) alcanzaría la mayoría absoluta. “Ahora lo que toca es sentarnos a hablar con el resto de formaciones políticas para ver cómo ponemos en marcha un Gobierno que ponga punto y final a cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid de improvisaciones, ocurrencias e inejecución presupuestaria; en definitiva, de un modelo de ciudad que no compartimos”, ha dicho Aguado. El candidato autonómico de Ciudadanos ha apuntado que, si bien las negociaciones en la esfera municipal “todavía no han empezado”, confía en que “cediendo unos y otros” se alcance un pacto antes del 15 de junio, fecha en la que quedará constituido el Ayuntamiento. Si en esa sesión constitutiva no hay ningún candidato que obtenga la mayoría absoluta, Carmena sería investida automáticamente como alcaldesa al encabezar la lista más votada.

″(Gabilondo) es uno más de los que no se atreven a decir nada contra Sánchez”, ha subrayado el candidato naranja, que no quiere “un presidente autonómico que haga guiños al separatismo y que calle ante este tipo de planteamientos”.



Aguado da por cumplido su objetivo de que “el ‘sanchismo’ y los populistas no tengan un escaño más” que el bloque a la derecha del PSOE en la Asamblea de Madrid, y ha prometido que “el señor Gabilondo y sus socios de Podemos y Errejón no ocuparán la Puerta del Sol”.