Ciudadanos, en vías de extinción

Europa Press News via Getty Images

Ciudadanos sigue presentando iniciativas, planteando debates interesantes en las Cortes Generales, dando la batalla en cuestiones sociales en las que el PP siempre se ha mostrado más incómodo. Pero a la calle ya no llegan. La mayoría de españoles ha dado por extinguido el partido, como si su tiempo ya hubiera pasado. Se habla de él en pasado aunque Inés Arrimadas y Edmundo Bal , en una dura pugna por controlar la estructura que queda, aseguren que aún hay margen para el resurgir liberal.

“"Todo comenzó antes, con la decisión de Albert de no entrar en el Gobierno de Sánchez dejamos de ser útiles", dice un ex de Cs”

La marcha de cargos al PP ha sido una constante. Todo se aceleró tras el revolcón en la Región de Murcia, cuando Arrimadas trató sin éxito de hacer una moción de censura a López Miras . La desbandada era prácticamente a diario, de todas sus estructuras. El alcalde de Badajoz, que concurrió a las últimas elecciones por Ciudadanos, en las próximas las hará por el PP . Y no hay comparecencia de prensa o entrevista en la que a Begoña Villacís , la número dos del consistorio de Madrid, no le pregunten si acabará también dando el salto.

Quien en su día fuera un representante del partido naranja resume así la situación: “Lo de Murcia fue la puntilla, pero todo comenzó antes, con la decisión de Albert de no entrar en el Gobierno de Sánchez dejamos de ser útiles. Todo se desvaneció de repente, en la repetición electoral nos la metimos y con Casado ya estábamos completamente muertos. De puertas para adentro éramos un partido clásico, con guerras por todas partes. Y así siguen, no hay solución. Lo mejor es que pase cuanto antes y cada uno pueda hacer su vida”.

“"Lo más que podemos sacar en las elecciones generales es un escaño o dos, y no lo creo. Ciudadanos se ha quedado sin espacio", remata el ex de Ciudadanos”

¿Hay margen para el resurgir? “Públicamente, los candidatos tendrán que decir que sí, pero es como cuando nos presentamos a las elecciones andaluzas, íbamos a los mítines, sonreíamos y después nos íbamos a casa sabiendo que no íbamos a sacar nada. Lo más que podemos sacar en las elecciones generales es un escaño o dos, y no lo creo. Ciudadanos se ha quedado sin espacio”, remata este ex de Ciudadanos.