Ciudadanos intentará ocupar un puesto en la Mesa del Congreso y propondrá a José María Espejo

Ciudadanos buscará ocupar un puesto en la Mesa del Congreso y propondrá como candidato a José María Espejo-Saavedra, pero no se pronuncia de momento sobre si estaría de acuerdo en dejar fuera de este órgano a Vox y a ERC, que tienen más escaños que la formación naranja en la Cámara Baja.

La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Lorena Roldán, ha dicho en rueda de prensa que Espejo-Saavedra ―quien recogerá su acta de diputado en sustitución de Fernando de Páramo, que dimitió la semana pasada― será el secretario general del grupo parlamentario, aspirará a un puesto en la Mesa y se encargará de negociarlo con los demás grupos.

“Vamos a pelear para que Ciudadanos tenga voz, para que esté representado en la Mesa”, ha declarado Roldán tras la reunión de la Ejecutiva Permanente del partido, destacando la “amplia experiencia” que acumuló Espejo-Saavedra en el Parlament, donde fue vicepresidente segundo en la época del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017.

Sin embargo, la portavoz de la formación naranja no ha detallado cómo pretenden conseguir ese asiento y ha indicado simplemente que la negociación aún no ha empezado y que a ellos no les ha llegado “ninguna propuesta” de otras fuerzas. “No sé cómo se podrá materializar ese posible acuerdo”, ha admitido.

Cuando se le ha preguntado si a Ciudadanos le parecería bien que Vox y ERC, la tercera y la quinta fuerza en el Congreso, con 52 y 13 diputados, respectivamente, quedasen excluidos de la Mesa para que entrase Cs, con 10 escaños, Roldán ha insistido en que no han comenzado las conversaciones, pero que su objetivo es estar representados.

Cs no favorecerá un Gobierno de PSOE y Podemos

Lo que ha desvinculado de esta cuestión es la posición del partido naranja en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Según ha señalado, son “partidarios del desbloqueo, pero a cambio de reformas, no a cambio de que Pablo Iglesias vaya a ser el vicepresidente y que el Gobierno dependa de los nacionalistas”. “Para eso, Sánchez ya sabe que no cuenta con nosotros”, ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que el líder del PSOE debe rectificar, renunciar al “gobierno de pesadilla que está negociando con populistas (Unidas Podemos) y nacionalistas” y formar “una mayoría alternativa con el PP y Cs” para que haya un ejecutivo “moderado, de centro y reformista”.

Sobre la opción que plantea el presidente del PP, Pablo Casado, que propone que Cs apoye la investidura de Sánchez para que este no tenga que negociar contrapartidas con ERC, Roldán ha dicho: “Eso no está en nuestra mano; estará, en todo caso, en la mano del señor Sánchez”, que es “quien tiene la responsabilidad de formar gobierno”.

Sánchez “ya ha elegido a sus socios”

Pero el presidente del Gobierno en funciones “ha elegido de nuevo como socio” a Unidas Podemos y va a negociar con Josep María Jové (ERC), imputado en relación con el referéndum independentista catalán, ha lamentado la dirigente de Cs.

Además, ha indicado que el ejecutivo por el que apuesta Sánchez “va a depender sí o sí de los nacionalistas” e incluirá a ministros que “hablan de presos políticos” en España, por los políticos separatistas que están en la cárcel.

“En ningún momento ha pensado en otro tipo de gobierno”, ha afirmado, resaltando que el PSOE tiene “mucha prisa” por reunirse con representantes de ERC y, en cambio, con la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, solo ha habido una llamada telefónica.

Por último, Roldán ha dicho que no le sorprende que el PSC pretenda someter a votación en su próximo congreso un documento donde se reconoce a Cataluña como nación y a España como un Estado plurinacional. “Lo raro sería ver al PSC defendiendo la igualdad de todos los españoles”, ha comentado.